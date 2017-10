CCJ começa a discutir, nesta terça, futuro de Temer

O destino político do presidente Michel Temer (PMDB) e dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria de governo) começará a ser discutido, nesta terça-feira, (17), na Câmara dos Deputados. No seio da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deputados iniciarão a análise do parecer do relator Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), que orienta os deputados a rejeitarem a denúncia contra o presidente e seus auxiliares por formação de quadrilha e obstrução de Justiça impetrado pela Procuradoria Geral da República (PGR).

A expectativa é de que o relatório comece a ser analisado hoje e seja votado entre amanhã ou quinta-feira para só depois seguir para o plenário da Câmara. Ontem, um dia antes do início da discussão, o presidente chegou a se pronunciar sobre o assunto enquanto populares se manifestaram na frente do Congresso Nacional chegando a colocar um grande cartaz em cima da placa oficial do Congresso sublinhando denúncias que pesam contra o presidente e denunciando suposto acordo para livrar o peemedebista.

Enquanto isso, o presidente votou a utilizar mais uma de suas estratégias para convencer deputados e senadores a derrubarem a segunda denúncia. Com a nova crise provocada pela divulgação dos vídeos da delação premiada do operador Lúcio Funaro, que implicam diretamente o presidente, Temer resolveu redigir um longo texto no fim de semana em que se diz “vítima” de uma “conspiração” para tirá-lo do cargo. A carta, que foi encaminhada ontem aos gabinetes do Congresso e a governadores, vereadores e dirigentes do PMDB, tem o objetivo, segundo assessores do Planalto, de convencer os parlamentares de que é preciso barrar o avanço do poder conferido ao Ministério Público Federal e ao Judiciário com o avanço da Lava Jato.

“Jamais poderia acreditar que houvesse uma conspiração para me derrubar da Presidência da República. Mas os fatos me convenceram. E são incontestáveis”, diz. No documento, Temer admite que está fazendo um “desabafo”, com críticas ao ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot e aos delatores Joesley Batista, da JBS, e Funaro. Ele desqualifica as delações e diz que elas têm o intuito apenas de atingi-lo. Segundo o presidente, Janot participou de forma ativa de uma “trama”, com a ajuda do procurador Marcello Miller, para fechar a delação da JBS com o objetivo de tirar o peemedebista do Planalto. Aos parlamentares, o presidente afirma que está defendendo sua honra e que Janot queria impedir que ele nomeasse um novo titular.