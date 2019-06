CDL anuncia programação da 20ª Exposerra

A 20ª Exposerra acontece de 11 a 13 de julho com mais de 250 estandes, a presença de grandes marcas de diversos segmentos e grandes shows com artistas de expressão nacional no dia de encerramento da Feira da Indústria, Comércio e Serviços de Serra Talhada, no Pátio de Eventos Waldemar Oliveira.

O cantor sertanejo Felipe Ferraz, a banda de forró Capim com Mel e a dupla que arrasta multidões por onde passa, Luíza e Maurílio, são as atrações que vão marcar a noite de despedida da 20ª edição de uma das maiores feiras de negócios de Pernambuco.

Uma grande estrutura de palco, som e luz está sendo preparada para a festa de encerramento da Exposerra 2019, que promete reunir um grande público.

Nos próximos dias serão divulgados os locais de vendas e os preços de acesso aos shows.