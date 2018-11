Celpe abre seleção para estagiários; há vagas para Serra Talhada

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) abriu, nesta segunda (5), as inscrições para o Programa de Estágio 2019. Ao todo, são oferecidas 18 vagas para universitários. Podem se inscrever, pelo site da empresa, estudantes de todas as áreas de ensino até 5 de dezembro.

As vagas disponíveis são para o Recife e para as cidades de Carpina, na Zona da Mata Norte do estado, e para Serra Talhada, no Sertão pernambucano.

Para participar, é preciso estar cursando o antepenúltimo, penúltimo ou último ano da graduação em 2019 e ter disponibilidade de estagiar durante 20 ou 30 horas semanais, com o máximo de seis horas por dia de estágio.

Os selecionados têm direito à bolsa-auxílio e benefícios, mas os valores não foram informados pela Celpe. A previsão para o início do estágio é fevereiro de 2019.

Apesar de serem voltadas a todos os cursos superiores, as vagas são especialmente ofertadas para estudantes dos seguintes cursos:

Administração

Ciências contábeis

Ciências da computação

Sistemas de informação

Análise e desenvolvimento de sistemas (e correlatos)

Comunicação social: propaganda, marketing, jornalismo, publicidade, relações públicas (e correlatos)

Economia

Direito

Matemática

Estatística

Engenharia (todas)