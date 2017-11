Celpe anuncia melhorias da rede em Serra Talhada

Em Serra Talhada, a Celpe informa em nota que tem feito melhorias na rede, principalmente neste fim de ano, período que registra elevação no consumo de energia.

“Para atender o aumento da demanda, além de promover a melhoria da rede elétrica, a Celpe está concluindo ações de manutenção preventiva e inspeções de redes. A empresa está monitorando mais de cinco mil quilômetros de circuitos de média tensão, além da troca e modernização de equipamentos”, diz a companhia em nota.

Até o final do ano, o sistema de distribuição de Serra Talhada e de municípios vizinhos será reforçado com a substituição de 90 transformadores e aproximadamente 12 quilômetros de cabos de baixa tensão. Mais de 11 quilômetros de fios convencionais estão sendo trocados por fiação protegida, com a finalidade de assegurar mais qualidade e confiabilidade ao sistema elétrico da região.

Entre as ações preventivas executadas, cerca de 10 mil podas foram realizadas para evitar o contato de galhos nos fios elétricos, prevenindo interrupções no fornecimento de energia. A concessionária também está realizando serviços de manutenção em aproximadamente 100 postes e 750 componentes de rede de distribuição.

Dentro dos próximos dias, a Celpe deve concluir ações em cinco áreas de transformadores, compreendendo uma extensão de rede de baixa tensão de cinco quilômetros. Nessa ação, está prevista a substituição de todos os cabos convencionais por rede isolada. As intervenções estão sendo executadas por equipes especializadas em linha viva, evitando assim, necessidade de suspensão do fornecimento de energia durante as ações.

Via Nill Júnior