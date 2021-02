Celpe culpa chuvas e raios na região por apagões em Serra Talhada

A Celpe esclareceu em nota ao blog que as recentes ocorrências de falta de energia em Serra Talhada foram motivadas pelas fortes chuvas, associadas a incidência de raios na região da Capital do Xaxado. Detalhe é que na cidade não choveu nos últimos dias, mas, diz a concessionária, teria chovido na região.

Semana passada, houve alguns episódios de queda constante de fornecimento de energia na Capital do Xaxado. Houve relatos de quedas mais constantes no fornecimento e até o polêmico episódio de uma religação com fase invertida na quinta a tarde. CDL e Sindicom afirmaram que tem uma agenda com a Celpe para projeto de uma nova subestação projetando um fornecimento para mais de 100 mil pessoas.

Sobre o episódio registrado na semana passada de religação em fase invertida, a empresa informou que “se tratou de um caso isolado e já devidamente solucionado”.

Do Nill Júnior