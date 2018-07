Celpe decide enviar contas de energia por e-mail

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) está enviando para alguns consumidores um e-mail com um termo de adesão ao serviço de envio da fatura por e-mail, mesmo que o usuário não tenha feito a opção de receber a conta de energia através do correio eletrônico. Na mensagem, o usuário é informado de que receberá a fatura no primeiro mês de adesão por e-mail e também em papel. E, no mês seguinte, apenas através do e-mail. A mensagem diz ainda que, se o consumidor quiser mais esclarecimentos, deve procurar um dos canais de atendimento da empresa.

Por meio de nota, a Celpe confirmou o envio da mensagem, alegando que “a fatura por e-mail é um serviço que visa maior comodidade dos clientes”. A empresa informou ainda que tem promovido o cadastro de quem utiliza débito automático ou internet banking para pagamento da conta de energia. A reportagem do JC constatou que mesmo clientes que não se enquadram nestas categorias, receberam a mensagem. Quem não quiser receber a conta de luz através do correio eletrônico, e preferir continuar com a conta impressa em papel e entregue na residência, precisa comunicar esta escolha a Celpe.

CELPE

Na nota, a companhia informa ainda que, desde que foi implementado, o serviço já cadastrou cerca de 100 mil clientes, com índice de recusa inferior a 8%. “Caso não queira mais receber a fatura digital, é possível pedir o descadastramento por meio da ligação gratuita pelo número 116, nas lojas de atendimento ou pelo site www.celpe.com.br”, diz a nota. Para a gerente jurídica do Procon-PE, Danyelle Sena, implantar uma nova forma de envio da conta de energia não é problema. Mas ela estranha o fato da empresa impor a adesão do cliente ao novo sistema, informando através de e-mail de que o usuário já está cadastrado e de que precisa manifestar seu desacordo, caso prefira continuar recebendo a conta em papel. “O correto seria a Celpe informar ao consumidor sobre a existência desse serviço e consultá-lo previamente se ele quer aderir ou não”, afirma Danyelle.

A advogada alega ainda que muitas pessoas, mesmo possuindo e-mail, não possuem o hábito de acessar a ferramenta regularmente e, podem ser pegas de surpresa. “Caso o consumidor deixe de receber a conta de energia em casa porque foi cadastrada, sem tomar conhecimento, no sistema de fatura digital, ela não poderá ser penalizada, caso perca a data limite de vencimento para o pagamento da conta”, diz a advogada. A Celpe, ainda através de nota, informa que o consumidor pode voltar a receber a conta de papel a qualquer momento, não sendo obrigado a permanecer com o envio da conta por e-mail.

Veja a nota da Celpe na íntegra: “A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) informa que o envio da fatura por e-mail é um serviço que visa maior comodidade dos clientes. Atualmente, a empresa tem promovido o cadastro dos que utilizam débito automático ou internet banking para pagamento da conta de energia.

O processo acontece após envio de mensagem oferecendo a nova modalidade e solicitando resposta em caso de recusa. Desde que foi implementado, o serviço já cadastrou cerca de 100 mil clientes, com índice de recusa inferior a 8%. Caso não queira mais receber a fatura digital, é possível pedir o descadastramento por meio da ligação gratuita 116, Lojas de Atendimento ou pelo site www.celpe.com.br. Outros clientes que preferirem receber a fatura via e-mail podem solicitar o envio nos canais de relacionamento da empresa. A Celpe se coloca à disposição”.

Da JC Online