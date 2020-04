Celpe disponibiliza cadastro na tarifa social através do WhatsApp

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) disponibilizou, a partir desta segunda (13), o cadastro dos consumidores que ainda não estão inscritos na tarifa social através do WhatsApp. A tarifaé um dos pré-requisitos ao benefício que isenta os consumidores de baixa renda do pagamento das contas de luz entre 1º de abril e 30 de junho, segundo medida provisória (MP) publicada pelo governo federal.

Para fazer o cadastro, é preciso informar o número da conta contrato da Celpe, que fica no canto superior direito da conta, e o Número de Identificação Social (NIS) através de menagem no WhatsApp para o número (81) 3217.6990.

A partir da solicitação, a companhia faz a confirmação no banco de dados do governo federal. Após a checagem dos dados, o prazo para inclusão na tarifa social é de cinco dias úteis. O cliente passa a ter o benefício na fatura seguinte.

Para o beneficiário que não é o titular da conta contrato da Celpe, é necessário a inclusão do CPF e do RG do portador do NIS. Nesse caso, é necessário fotografar a documentação e enviar pelo WhatsApp, juntamente com o número do NIS.

O cadastramento também pode ser realizado pelo site da companhia. Além do cadastro na tarifa social, a isenção vale para unidades que consomem até 220 quilowatts-hora (kWh) por mês.