Celpe diz que reforçou equipes após chuvas em Serra Talhada

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) informa em nota ao blog que as fortes chuvas, associadas a raios e ventos de maior intensidade, provocaram aumento no volume de ocorrências nesta terça-feira (26/11), em Serra Talhada.

“A maioria dos chamados são ocorrências isoladas em áreas urbanas e na zona rural. A empresa reforçou o número de equipes de prontidão para restabelecer os casos pontuais com a maior brevidade possível”, diz o comunicado ao blog.

“Ao comunicar a interrupção no fornecimento por meio dos canais de relacionamento da empresa, a Celpe solicita que o cliente informe o número da conta contrato para agilizar o atendimento. A Celpe se coloca à disposição”, conclui.

Como o blog informou, as chuvas que caíram na região acabaram por tirar do ar as emissoras de rádio de Serra Talhada. O problema não foi registrado na sede, mas houve falta de energia onde ficam as torres de retransmissão, na Serra mãe da Capital o Xaxado.

Segundo o comunicador Francys Maya, as rádios estão fora do ar desde ontem a noite. Serra Talhada tem três rádios comerciais, Cultura FM, Líder FM e Rede Brasil, uma Educativa, a Vilabella FM e uma comunitária, a Serra FM.

Assim como no restante da região, a audiência dos programas de rádio é importante e pauta a cena política local. Em todas as emissoras, programas, principalmente na faixa das 11h focam nos assuntos mais importantes da Capital do Xaxado.

Via Nill Júnior