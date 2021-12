Celpe emite nota após mais um caso de falta de energia no Bom Jesus

A Neoenergia Pernambuco, antiga Celpe, emitiu comunicado nesta terça-feira (14), após mais uma interrupção no fornecimento de energia no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada.

Segundo a empresa, assim que a interrupção foi identificada, uma equipe foi encaminhada ao bairro e o religamento já foi efetuado.

Confira a nota enviada à nossa redação:

COMUNICADO NEOENERGIA PERNAMBUCO

A Neoenergia Pernambuco informa que, após identificar a interrupção no fornecimento de energia no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, na noite da última segunda-feira (13), enviou imediatamente equipes ao local para normalizar o serviço. Após uma vistoria minuciosa na rede, que durou aproximadamente uma hora, com a finalidade de garantir a segurança dos clientes locais no momento do restabelecimento do fornecimento, a energia foi religada. Do Vila Bela Online