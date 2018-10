Celpe remove fios de telefonia irregulares em postes de Serra Talhada

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) está percorrendo a Avenida Afonso Magalhães e a Rua Enock Ignácio, na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, nessa quarta-feira (17). A ação tem o objetivo de remover redes de telecomunicações instaladas irregularmente e verificar se as operadoras autorizadas pela concessionária estão instalando corretamente as redes.

Segundo a Celpe, se a inspeção encontrar fios irregulares instalados por empresas não autorizadas, a retirada é imediata, visando garantir a segurança da população e afastar riscos à continuidade do fornecimento de energia elétrica. No primeiro dia de ação, as equipes da concessionária já recolheram aproximadamente meia tonelada de fios não identificados e irregulares.

Em função da retirada de fios, a Celpe orienta os usuários que eventualmente tenham os serviços de internet e TV a cabo interrompidos, a procurarem seus provedores para obter esclarecimentos. “Trabalhamos com tolerância zero às instalações irregulares, e estamos intensificando as atividades de combate ao desvio de padrão na instalação de cabos de internet em nossos postes”, comenta Evandro Simões, gerente Operacional da Celpe.