Celular salva vigilante que levou tiro durante tentativa de assalto dentro de supermercado em Caruaru

No início da noite dessa quinta-feira (6), uma tentativa de assalto a um carro-forte foi registrada dentro de um supermercado atacadista no bairro Petrópolis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo testemunhas, um vigilante chegou a ser atingido por um disparo de arma de fogo, mas a bala não chegou a atingir a pele dele porque um celular e um colete à prova de balas amenizaram o impacto.

Através de nota, a rede de supermercados informa que houve uma tentativa de assalto a um carro- forte que abastecia os caixas eletrônicos na unidade localizada em Caruaru (PE). A companhia esclarece ainda que não houve feridos e seguirá acompanhando as investigações a fim de prestar suporte às autoridades.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. De acordo com a Polícia Militar, dois carros usados na ação foram encontrados incendiados na Rua São Carlos, no bairro Petrópolis.

Até o momento desta publicação, ninguém foi preso e não foi informado se os bandidos levaram algum valor em dinheiro. (G1)