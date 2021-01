Cena de sexo é exibida ao fundo de apresentação de Maju Coutinho no ‘Jornal Hoje’

Os internautas não deixam passar nada. Nesta terça-feira (12), viralizou nas redes sociais um vídeo do dia 4 de janeiro deste ano em que a apresentadora Maju Coutinho apresenta o ‘Jornal Hoje’, da TV Globo, e cenas de um casal fazendo sexo é exibida nas telas de fundo da redação do jornalístico.

“Voltamos falando do ano novo, mas de um problema antigo: as chuvas. Cinco pessoas morreram por causa das fortes chuvas em Minas Gerais apenas no começo de 2021”, disse Maju na ocasião.

Usuários do Twitter ficaram horrorizados e comentaram o vídeo polêmico. “O pornô no telão da redação do Jornal Hoje”, disse um. “Por isso a Globo é a maior. Até pornô tem”, escreveu outro.

