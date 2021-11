Centro de Hemodiálise de Serra Talhada será inaugurado em dezembro, afirma médico

No programa A Voz da Notícia com Anderson Tennens, desta terça-feira (16), o Dr. Clovis Alves afirmou que o Centro de Hemodiálise de Serra Talhada deve ser inaugurado em breve em Serra Talhada.

Segundo o médico, a data prevista para a inauguração, que deve contar com a presença do governador Paulo Câmara, estaria prevista para acontecer em meados de dezembro, mas ainda conta com uma parte burocrática que demanda tempo.

“Com certeza, em dezembro ela será inaugurada”, afirmou Dr. Clovinho, ponderando que além da habilitação pela vigilânciasanitária, uma parte cartorial, de cadastro de profissionais, serviço contratualizado pela Secretaria Estadual de Saúde, entre outros serão os próximos procedimentos necessários para o pleno funcionamento do Centro.

As previsões eram de que o equipamento já estivesse pronto desde setembro, mas ainda de acordo com o médico, questões de construção, pandemia e a demora na entrega de materiais teriam sido os responsáveis por retardar a obra que gerará um ”impacto positivo na qualidade de vida das pessoas”, conclui.

Do Vila Bela OnLine