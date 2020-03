Centro de Serra Talhada é inundado pelas águas do Rio Pajeú

Os moradores de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, acordaram com uma surpresa na manhã desta quinta-feira (26). As chuvas que atingiram a região, culminou com a inundação das águas do Rio Pajeú no Centro da cidade e parte do bairro Bom Jesus.

A cheia em Serra Talhada foi provocada pela ‘tromba d’água’ que caiu ontem (25) no município de Afogados da Ingazeira, que acabou atingindo, além de Serra Talhada, os municípios de Carnaíba, Flores e Calumbi.

A prefeitura de Serra Talhada, através da Defesa Civil havia enviado uma nota de alerta sobre a possível inundação.

Confira abaixo vídeos e imagens da cheia do Pajeú na Capital do Xaxado.