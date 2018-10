Cerca 18% dos eleitores de Pernambuco não votaram no 2º turno; veja como justificar

Em Pernambuco, 18,14% dos eleitores não compareceram às urnas nesse domingo (28), durante o segundo turno das eleições. O percentual corresponde a cerca de 1.191.000 pessoas que não votaram e precisam, agora, justificar a ausência, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

De acordo com o assessor da corregedoria do órgão, Orson Lemos, o procedimento pode ser feito no site do órgão, clicando no banner “Eleições” e, em seguida, na área de justificativas.