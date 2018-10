Cerca de 10 mil pés de maconha são erradicados em ação das polícias Federal e Militar no Sertão de PE

Uma operação conjunta entre as polícias Federal e Militar fez a erradicação de 10.914 pés de maconha nessa terça-feira (30) em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. O plantio foi encontrado em duas plantações na Zona Rural do município.

Além dos pés de maconha, a polícia encontrou 15 kg da droga pronta para consumo no local da primeira plantação.

De acordo com a polícia, o material foi incinerado. Uma amostra foi levada para a Delegacia da Polícia Federal em Salgueiro-PE. Até a publicação desta matéria ninguém foi preso. (G1)