Cerca de 30 mil pés de maconha são erradicados e proprietário do terreno é preso no Sertão de PE

Uma roça de maconha foi erradicada na terça-feira (06) na fazenda Roçado, na Zona Rural de Belém do São Francisco. De acordo com a Polícia Civil, foram encontrados 30 mil pés de maconha e 1,320 kg da droga pronta para o consumo.

O proprietário da roça, Gilvan Nogueira da Silva, foi preso em flagrante e vai passar por audiência de custódia. Ele morava próximo ao local do cultivo e molhava a plantação com água de um poço artesiano. Outro envolvido conseguiu fugir do local.

Toda a droga foi incinerada e uma amostra foi levada para a delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.