Foram erradicados 30 mil pés de maconha no último domingo (06), no Núcleo 4, do perímetro irrigado Senador Nilo Coelho, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Segundo o 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), foram localizadas seis roças de maconha e coletadas 50 kg da droga pronta para o consumo.

De acordo com a polícia, os responsáveis pelo plantio empreenderam fuga. (G1)