Cerca de 70 pessoas são recebidas em locais de acolhimento após fortes chuvas em Afogados da Ingazeira

Após fortes chuvas registradas em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. Para abrigar as 22 famílias do bairro Borges, a prefeitura organizou locais de acolhimento: 16 famílias estão no Bemvirá e outras seis na Escola Padre Carlos Cottart.

Caso haja a necessidade de abrigar mais pessoas, já foram definidos outros locais, são eles: Escola Maria Gizelda, Escola Geraldo Cipriano e Ginásio Desportivo Municipal, além do Bemvirá e da Escola Padre Carlos Cottart.

As famílias estão sendo acolhidas por voluntários e equipes das Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde. Ao chegarem, todas são examinadas por técnicos de saúde, tomam banho e se alimentam. No momento as equipes pedem a doação de produtos de higiene pessoal, roupas, medicamentos, fraldas e leite para as crianças.

“Toda ajuda nesse momento é bem vinda. Estamos passando por um momento muito difícil, e no qual precisamos contar com ajuda de todos. Quem poder ser voluntário será muito bem recebido,” destacou a Secretária de Assistência social de Afogados da Ingazeira, Joana Darc.

As doações em dinheiro podem ser feitas através da conta da paróquia do Senhor Bom Jesus dos Remédios, no Banco do Brasil. A previsão é de mais chuvas para os próximos dias em Afogados. O telefone de emergência da Defesa Civil Municipal é (87) 99629-5758, o plantão funciona 24 horas.