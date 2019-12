Chefe de organização criminosa envolvido em tráfico de drogas é preso em Pernambuco

Um homem identificado como Geovane Barbosa Leite, é suspeito de ser chefe de uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas foi preso nessa segunda-feira (23). Segundo informações da Polícia Civil, o homem também é suspeito de ter cometido crimes patrimoniais no Agreste e na Zona da Mata Pernambucana.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito estava foragido desde 16 de agosto do ano passado, quando foi resgatado por dez homens armados de fuzis, na PE-50, em Glória do Goitá, na Zona da Mata pernambucana, enquanto era conduzido por um veículo da Secretaria de Ressocialização de Pernambuco (SERES), ao retornar de uma audiência na comarca de Caruaru.

Durante as buscas na casa em que o suspeito estava escondido, foram encontrados um carro clonado, 50 munições, um carregador, três celulares e um caderno de anotações.

Do NE10 Interior