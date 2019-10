Chega a 1.500 toneladas o total de óleo recolhido em praias e rios de Pernambuco

Chegou a 1.500 toneladas o total de óleo recolhido no litoral pernambucano nos últimos 12 dias. A quantidade, do último dia 17 até essa segunda-feira (28), foi anunciada pelo Governo do Estado e recolhida em 43 praias e oito rios. Segundo o governo, o total foi levado ao Ecoparque Pernambuco, antigo Centro de Tratamento de Resíduos Pernambuco, localizado em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

Até hoje, os locais atingidos estão localizados nos municípios de Barreiros, Cabo de Santo Agostinho, Itamaracá, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré, Goiana, Recife e Olinda.

Somente nessa segunda, foram recolhidos vestígios do petróleo em 14 praias, sendo três em Ipojuca (Merepe, Cupe e Muro Alto); quatro em Paulista (Nossa Senhora do Ó,

Pau Amarelo, Conceição e Maria Farinha); três em Itamaracá (Sossego, Enseada dos Golfinhos e Pontal) e quatro no Cabo de Santo Agostinho (Enseada do Corais,

Gaibu, Itapuama e Praia do Paiva).

Da Folha de PE