Chegada do 13º salário aumenta expectativa das pessoas em Serra Talhada

O final do mês de novembro aumenta a expectativa das pessoas empregadas, por conta da primeira parcela do 13º salário ser paga até o dia 30. A população de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, já está planejando o que irá fazer com o 13º, que deverá variar entre pagamento de contas, compra de produtos ou guardá-lo e economizar.

A cantora Val Ferreira já decidiu onde direcionar o seu 13º. “Agora nesse momento o que eu penso é prevalecer minhas contas, pagar tudo que eu tenho de atrasado e o que sobrar vamos gastar com presentes de Natal”, relatou.

No entanto, a vendedora Luzia Ferreira tem outras intenções de como irá utilizar seu salário. “Eu pretendo colocar na poupança, porque no começo do ano pode surgir um bando de contas”, falou.

A economista e analista do Sebrae Raquel Silva alerta sobre como as pessoas devem gastar o seu 13º salário. “A prioridade é quem tiver dívidas que quite, porque elas envolvem juros e podem levar o nome da pessoa ao SPC e o Serasa, isso não é bom para ninguém. Segundo, as pessoas devem fazer um planejamento em relação aos gastos do início do próximo ano. Uma outra questão é a de consumir, porque a gente trabalha tanto e quer comprar algo ao fim do ano, então se sobrar a pessoa pode consumir”, informou.

Confira matéria do Por Dentro

Do NE10 Interior