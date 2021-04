Chove 142 milímetros em Serra Talhada nesta quarta, 14; veja vídeos

A cidade Serra Talhada foi surpreendida com fortes chuvas nesta quarta (14), que casou transtorno e perdas para muitos moradores em alguns bairros da cidade. Segundo o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), choveu 142.2 milímetros em Serra Talhada.

A APAC já tinha alertado sobre a possibilidade de pancadas de chuvas com intensidade de moderada a forte, principalmente nas regiões Agreste, Mata Sul e Sertão do Pajeú, podendo se estender também para as regiões Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Sertão do Moxotó entre a noite de hoje (quarta – 14) e ao longo do dia desta quinta-feira (15).

Veja abaixo, a chegada da chuva em Serra Talhada:

Em nota, A Prefeitura de Serra Talhada informou que prefeita Márcia Conrado e o vice-prefeito Márcio Oliveira estão empenhados atuando juntamente com o Gabinete de Crise do município para atender à população e amenizar os transtornos provocados pelas chuvas.

O lançamento do Orçamento Participativo que aconteceria nesta quinta-feira (15/04), na Praça Sérgio Magalhães, foi adiado em virtude das fortes chuvas que vêm caindo em nossa cidade.

