Chuva abre cratera na PE-418 em Serra Talhada, confira o vídeo

Um buraco se abriu no KM-10 da PE-418, que liga Serra Talhada ao distrito de Santa Rita, bloqueando o tráfego na rodovia, na manhã desta segunda-feira (09).

As fortes chuvas que caíram na região e o rompimento do Açude da Batalha, causaram o desmoronamento da camada asfáltica da via. A PE-418 foi inaugurada há poucos meses no trecho que faz a ligação da comunidade ao estado da Paraíba.

Confira abaixo no vídeo, como ficou a situação da PE-418: