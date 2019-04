Chuva alaga ruas e causa transtornos no Centro de Serra Talhada

A forte chuva que caiu na noite dessa quarta-feira (03), causou alagamentos e muitos transtornos no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

O repórter, Gabriel Ítalo, mostra no vídeo (abaixo) o desconforto e os prejuízos causados aos moradores da Rua Agostinho Nunes de Magalhães.

Gabriel aproveita a oportunidade e cobra respostas dos vereadores da Capital do Sertão do Pajeú.

Segundo o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), choveu 41mm em Serra Talhada, na noite dessa quarta-feira.

Previsão do tempo para o Sertão de Pernambuco

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada a forte.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 34º Mínima: 21º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 55 a 98