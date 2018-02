Chuva atinge Zona Rural de Salgueiro e transborda riacho

Uma chuva forte no domingo (18) atingiu a Zona Rural de Salgueiro, no Sertão Pernambucano. Isso fez aumentar o nível do Riacho das Taíras, que há uma década estava na sua capacidade mínima.

Um morador do sítio Camarinha, Reginaldo Bezerra da Silva, registrou em vídeo o momento que as águas transbordavam do riacho e os moradores pareciam surpresos com o volume de água. “Há sete anos que não chovia por aqui. Tinha um menininho, de sete anos, que nunca viu isso aqui e que estava com medo da enchente”, comentou.