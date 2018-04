Chuva melhora abastecimento e garante água por dois anos em Afogados da Ingazeira

A chuva melhorou o abastecimento de Afogados da Ingazeira, no Sertão. É que a barragem de Brotas, localizada no município, está vertendo. De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a população terá água garantida por dois anos, mesmo que não volte a chover.

Devido a situação do reservatório, a Compesa teve condições de reduzir o calendário de abastecimento da cidade, que passou para o rodízio de cinco dias com água e dois sem.

Brotas é a principal fonte hídrica que alimenta o sistema integrado que atende Afogados da Ingazeira e Tabira, também no Sertão.

Segundo o gerente da Unidade de Negócios da Compesa, Gileno Gomes, o manancial tem capacidade de acumular 19,6 milhões de metros cúbicos de água, volume suficiente para atender cerca de 83 mil pessoas.

“A chuvas trouxeram tanta alegria aos moradores de Afogados da Ingazeira que a imagem da barragem de Brotas sangrando virou atração turística”, comentou o gerente. (G1)