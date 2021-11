Chuva mostra sinais de volta ao Sertão

As chuvas estão dando sinais de volta ao Pajeú e outras áreas sertanejas. Em Serra Talhada, choveu bem nesta segunda (8).

Moradores da Capital do Xaxado comemoraram as chuvas. A exceção foi o Bairro do IPSEP, que registrou áreas com lamaçal e problemas onde não há calçamento.

Na Paraíba, a chuva chegou a municípios do Alto Sertão, com maior intensidade em São José de Piranhas, onde foram registrados 65 milímetros na cidade e até 120 milímetros em comunidades como o Sítio Santa Luzia.

Houve registros de precipitações em Cajazeiras, Monte Horebe, Barro e Cachoeira dos Índios. A chuva trouxe também um alívio nas altas temperaturas e melhorou a umidade relativa do ar.

Para a região, há previsão de chuvas até a próxima sexta, dia 12. Para Afogados da Ingazeira, a probabilidade de chuva é de 90%. Já em Serra Talhada, há previsão de chuva para esta terça. A previsão indica que após hoje, só deve voltar a chover na sexta.

Do Nill Júnior