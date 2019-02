Chuva pinta aquarela do tempo sobre Serra Talhada

O registro é da fotógrafa Rafaela Lopes, profissional sertaneja e foi compartilhado nas redes sociais, mostrando a cidade de Serra Talhada, vista da chamada “Curva do S” em Santa Cruz da Baixa Verde.

Ao fundo na imagem com forte tom alaranjado e as luzes da Capital do Xaxado no plano inferior, é possível ver o desenho das nuvens carregadas e a chuva caindo e molhando a maior cidade da região. Uma imagem que, mesmo tendo sido registrada há alguns dias, ilustra bem a noite chuvosa de hoje em algumas cidades da região.

O registro teve milhares de curtidas no Instagram da fotógrafa (@mrafaelalopes) e não é para menos, pela singularidade e qualidade. É a combinação perfeita de qualidade profissional e o famoso lugar certo na hora certa.

Via Nill Júnior