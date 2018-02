Chuva renova a esperança dos agricultores em Nazaré do Pico

As chuvas que caíram na madruga deste domingo (18) na região de Nazaré do Pico, renova mais uma vez a esperança dos agricultores, que vivem na localidade com o sofrimento da seca que durava mais de 6 anos.

Os primeiros córregos e riachos já começam a encher e as folhagens da vegetação da caatinga, já começa a aparecer cada vez mais intenso.

Fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que o volume de águas trouxe de volta fenômenos já quase esquecidos nesse período de seis anos de estiagem.

Com informações do http://nazaredopico.com.br