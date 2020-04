Chuvas animam produtores do Sertão de Pernambuco

Começou a temporada de chuvas no sertão nordestino. Em Pernambuco, apesar de alguns estragos, o aguaceiro trouxe esperança para os agricultores.

A chuva ajudou a recuperar o volume dos 81 reservatórios do estado, que operavam com 10% de sua capacidade em janeiro, e agora trabalham com 36% e 9 barragens atingiram a cota máxima.

Em março choveu 42% acima da média esperada para todo o semiárido. e essa realidade mostra um outro lado: o do agricultor que plantou em tempo e espera colher com fartura.

Em Caruaru, no agreste pernambucano, os agricultores estão felizes da vida.

“Muita alegria, muita coragem para trabalhar, vamos esperar chuva, que é para gente plantar milho, feijão, que é para colher maduro, se Deus quiser”, diz o agricultor Manoel José da Silva. (G1)