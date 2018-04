Chuvas devem continuar com menos intensidade em Pernambuco

As chuvas em Pernambuco devem continuar ao longo da semana, porém com menos intensidade. Na Região Metropolitana do Recife, de acordo com previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a precipitação deve variar de leve à moderada, com exceção da próxima quarta-feira (25), que deve apresentar chuvas com intensidade moderada a forte durante o dia.

O mesmo acontece na Zona da Mata do Estado. No Agreste, não há previsão de chuvas fortes durante a semana. Já no Sertão, há possibilidade de precipitação até a quinta (26), porém não deve chover de 27 a 30 de abril.

Transtornos

Chuvas forte atingiram a Região Metropolitana do Recife nesta segunda (23) e no último domingo (22). Foram alagados pontos já conhecidos pelos moradores, como os cruzamentos da avenida Norte com a avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro, e com a rua 48, no Espinheiro.

Famílias que moram em áreas de risco tiveram suas rotinas alteradas devido às chuvas. Em Jaboatão dos Guararapes, a Defesa Civil do município registrou 22 deslizamentos de barreiras sem vítimas. No Recife, foram registrados 60 chamados e três deslizamentos também sem vítimas.

Já em Olinda, uma criança e um adolescente ficaram feridos após uma barreira deslizar no bairro de Águas Compridas. No Cabo, um adolescente também ficou ferido após o muro de uma igreja desabar.

Da Folha de Pernambuco