Chuvas devem continuar em todas as regiões de Pernambuco, segundo Apac

A previsão do tempo desta sexta-feira (07), no Grande Recife, é de céu parcialmente nublado com chuva com intensidade fraca na madrugada, primeiras horas da manhã e à noite, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac).

As chuvas devem acontecer em todo o Estado de Pernambuco. Na Zona da Mata Norte e Sul, a previsão do tempo é igual a do Grande Recife.

Já no Agreste, as chuvas devem ter intensidade moderada no período da tarde e à noite.

Com intensidade de moderada a forte, a chuva cai no Sertão, também, no período da tarde e à noite.

Confira a previsão completa:



Região Metropolitana

Parcialmente nublado com chuva fraca e isolada na madrugada, primeiras horas da manhã e à noite.

Temperatura (ºC): Estável

Máxima: 32° Mínima: 23°

Mata Norte

Parcialmente nublado com chuva fraca e isolada na madrugada e primeiras horas da manhã e à noite.

Temperatura (ºC): Estável

Máxima: 33° Mínima: 23°

Mata Sul

Parcialmente nublado com chuva fraca e isolada na madrugada e primeiras horas da manhã e à noite.

Temperatura (ºC): Estável

Máxima: 34° Mínima: 22°

Agreste

Parcialmente nublado com pancadas de chuva no período da tarde e à noite com intensidade moderada.

Temperatura (ºC): Estável

Máxima: 36° Mínima: 19°

Sertão de Pernambuco

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva no período da tarde e à noite com intensidade de moderada a forte.

Temperatura (ºC): Estável

Máxima: 34° Mínima: 20°

Sertão de São Francisco

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva no período da tarde e à noite com intensidade de moderada a forte.

Temperatura (ºC): Estável

Máxima: 34° Mínima: 19°