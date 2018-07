Ciclista morre após ser atingido por veículo na BR-232 em Pernambuco

Um ciclista morreu após um acidente no último domingo (8) na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atingida por um veículo que passava na rodovia. O condutor que dirigia o veículo não prestou socorro ao homem e fugiu do local.

Ainda de acordo com a PRF, a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital local, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O corpo do ciclista foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. A Polícia Civil investiga o caso. (G1)