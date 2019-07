Ciclista morre após ser atropelado e arremessado a 10 metros de distância da batida em Sertânia

Um ciclista morreu após ser atropelado e arremessado a 10 metros de distância da barita, na PE-280, em Sertânia, Sertão de Pernambuco, no último domingo (14).

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava trafegando pela via sentido Sertânia-Custódia quando foi atropelada por um carro e arremessada. A bicicleta foi encontrada a 200 metros do local. Ainda de acordo com a PM, após o acidente o motorista não prestou socorro e fugiu.

A polícia apreendeu o carro do suspeito. O corpo foi levado pelo Instituto de Criminalística para perícia. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)