Cidade da Paraíba cerca de 50 KM de Serra Talhada tem 7 casos suspeitos de coronavírus

O município de Princesa Isabel (PB), a cerca de 55 quilômetros de Serra Talhada, já soma sete casos suspeitos de infecção por coronavírus. O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Pereira, nessa segunda-feira (23).

“Os pacientes suspeitos apresentaram sintomas como tosse seca, dor na garganta, dificuldade respiratória e, alguns, febre, mas, de acordo com avaliação do Comitê de Gestão de Crise, por meio da Vigilância Epidemiológica, os casos não são graves”, disse o prefeito, sem esconder a surpresa: “Foi algo inesperado, pois até ontem [domingo] não havia nenhum registro de caso suspeito”.

Diariamente, Serra Talhada recebe dezenas de pessoas vindas de Princesa Isabel, através dos serviços de lotação. Entretanto, com o fechamento do comércio, as viagens estão suspensas até o início de abril.

Via Júnior Campos