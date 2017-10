Cidades do Sertão de Pernambuco não contam com estrutura para exame de mamografia

O mês de outubro é dedicado às ações de prevenção ao câncer de mama, uma doença que atinge milhões de mulheres em todo mundo e que tem grandes chances de cura, se for diagnosticada no início. Mas, para a prevenção, a população precisa contar com uma estrutura na rede pública de saúde, por exemplo, a disponibilização do exame de mamografia.

A aposentada, Maria Souza, de 65 anos, realizou a mamografia pela segunda vez e entende a importância de fazer este acompanhamento. “É muito bom a gente fazer, porque a gente está vendo os casos que estão acontecendo e a gente tem que fazer”, disse.

O exame da mamografia é o principal para diagnosticar precocemente o câncer de mama. Em Salgueiro, as mulheres com idade a partir de 50 anos podem procurar uma das 18 unidades de saúde do município para fazer o procedimento.

A coordenadora da Central de Regulação de Exames, Marcília Ayala explica que é preciso encaminhamento médico para o exame. “Do consultório médico, ele encaminha para que ela possa fazer este exame de mamografia. Com este encaminhamento, ela vai à recepção da unidade de saúde onde ela já sai com essa marcação agendada, com data, local e horário da realização do exame”, explicou.

Além das pacientes de Salgueiro, a Secretaria de Saúde também atende mulheres de mais sete municípios do Sertão Central. A agricultora Francisca Alves é de Terra Nova e teve que ir para Salgueiro para fazer o exame. “Eu tinha feito há dois anos. Fui na secretaria e a menina disse que tinha vaga”, comemorou a agricultora.

Mas nem todas as mulheres podem marcar o exame pela rede pública no município onde moram, assim que um médico solicita. Em Cedro, que tem cerca de 11 mil habitantes, as mulheres têm que ir a outra cidade para fazer a mamografia, pois o exame não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “A dificuldade é grande. Seria uma benção se viesse para aqui”, disse a agricultora Marineide Souza, moradora de Cedro.

Em Cedro são disponibilizados, por mês, 30 exames de mamografia para mulheres com idade entre 50 e 69 anos de idade. Quem precisa, tem que ir para Salgueiro. Mas no município não existe fila de espera, já quem em julho deste ano, o projeto Amigo do Peito oportunizou cerca de 200 exames às mulheres de Cedro.

“Todas as mulheres que procuram o serviço, quando elas se deslocam para a Secretaria fazer a marcação desse exame na UPAE, a gente dá todo o suporte para que ela possa se deslocar até Salgueiro para realizar o exame”, explicou a secretária de Saúde de Cedro, Lucilene Bezerra.

O ideal seria que toda mulher tivesse a consciência da importância de fazer a mamografia para se prevenir ou tratar o câncer de mama, como a dona de casa, Ivânia Martins, que descobriu a doença, depois que fez o exame. “O câncer desenvolve com uma naturalidade. Você não precisa ter alguém da família para ter câncer. Tem que procurar sim fazer o exame, é fundamental”, disse.

