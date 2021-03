Cidades do Sertão do Pajeú tem 332 vagas em processo seletivo do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para 204.307 vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2021, com salários de até R$ 2.100.

Os editais podem ser encontrados no site da Cebraspe, banca que organiza o certame. São dois processos seletivos e há vagas distribuídas para praticamente todos os municípios do país.

No levantamento feito pelo Blog do Marcello Patriota em parceria com o Blog do Erbi, Na região, 17 municípios tem 332 vagas abertas para preenchimento. As inscrições vão até o dia 19 de março pela internet.

A taxa de inscrição é de R$ 25,77 para recenseador e para agente censitário a taxa de inscrição é de R$ 39,49. Veja abaixo a quantidade de vagas por município.

Afogados da Ingazeira (38); Brejinho (8); Calumbi (6); Carnaíba (19); Flores (23); Iguaracy (13); Ingazeira (5); Itapetim (15); Quixaba (7); Santa Terezinha (12); São José do Egito (35); Serra Talhada (79); Solidão (7); Santa Cruz da Baixa Verde (13); Tabira (28); Triunfo (15) e Tuparetama (9) vagas.

Do Nill Júnior