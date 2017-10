Cidades do Sertão recebem programa que faz expedição gratuita de documentos para mulheres de PE

O município de Afrânio vai receber nesta terça-feira (10), das 9h às 13h, no Memorial José Teodomiro, a ação do programa ‘Nenhuma Pernambucana sem Documento’. O objetivo é a expedição imediata do documento de registro civil para recém-nascidos e a normalização dessa documentação para mães que ainda não são registradas. Outras cidades do Sertão também serão benefiaciados. No dia 18 de outubro é a vez de Terra Nova e em seguida, dia 19, Parnamirim.