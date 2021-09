Cimpajeú abre inscrições para processo seletivo para base do SAMU

O Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú – Cimpajeú, divulgou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (13), que estão abertas as inscrições para o processo seletivo, visando a contratação de profissionais, a fim de viabilizar a operacionalização e gestão dos serviços de saúde na Base do SAMU.

O processo seletivo será realizado na sede do Samu, no município de Serra Talhada, localizada na Rua Projetada, S/N, Bairro Vila Velha.

Segundo o informativo: os interessados deverão comparecer ao local entre os dias 13 a 17 de setembro, nos horários de 08:00 às 16:00. O telefone para contato é o (87) 3929-2951.

As vagas serão destinadas aos municípios de: Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Flores, Iguaracy, Ingazeira, Itapetim, Manari, Petrolândia, São José do Egito, Serra Talhada, Sertânia e Tabira.

Do Nill Júnior