Cinco motoristas são detidos durante operação de fiscalização, em Custódia

Durante a operação de fiscalização das medidas preventivas ao coronavírus, realizada no Centro de Custódia, no Agreste de Pernambuco, cinco motoristas foram detidos. De acordo com a Polícia Militar, um deles estava fazendo lotação.

Os outros quatro homens detidos foram um mototaxista, que disse aos policiais que estava realizando o trabalho por necessidade, e três motoristas de transporte alternativo.

Os cinco homens foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil de Custódia e vão responder um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). (G1)