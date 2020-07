Cinco pessoas e um policial militar são presos durante ‘Operação Dubai’

Cinco pessoas e um policial militar foram presos em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na Operação Dubai. A ação foi realizada pela Polícia Civil e teve como objetivo acabar com uma quadrilha envolvida em sequestros no interior do Estado.

Segundo a polícia, as investigações começaram há um ano. A quadrilha sequestrava funcionários de agências bancárias ou familiares deles, e cobravam resgate. No total, foram pedidos 11 mandados de busca e apreensão, e oito mandados de prisão.

Ainda conforme a polícia, seis suspeitos foram presos em Caruaru, entre eles, um policial militar e o chefe da quadrilha. Um dos homens continua foragido e o outro morreu em uma troca de tiros com a polícia.

Mais detalhes sobre a Operação Dubai serão repassados durante uma coletiva de imprensa, que será realizada na quarta-feira (29).