Cinco pessoas ficam feridas em acidente na BR-232

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-232, em Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (31). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu do carro estourou e o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou.

Ainda segundo a PRF, cinco pessoas que estavam no carro ficaram feridas e foram socorridas para um hospital em Belo Jardim, também no Agreste. O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. (G1)