Cinco pessoas morrem em acidente na BR-423, em PE

Um acidente na tarde do último domingo (8) deixou cinco pessoas mortas em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois veículos colidiram frontalmente na BR-423.

A colisão ocorreu no km 8 da rodovia, próximo à divisa com Ouro Branco, em Alagoas. Duas crianças e três adultos faleceram. Três pessoas morreram no local, uma a caminho do hospital e outra na unidade de saúde. As idades das vítimas não foram divulgadas.

Além da PRF, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de Alagoas estiveram no local. (G1)