Cinco suspeitos roubam R$ 13 mil na zona rural de São José do Egito

Suspeitos roubaram R$ 13 mil na madrugada da quarta-feira (15) na PE-320, zona rural de São José do Egito, no Sertão pernambucano. Segundo informações da Polícia Militar (PM), cinco homens, quatro deles armados, interceptaram o caminhão de um agricultor, levaram-o para um matagal e roubaram dele 700 reais, um celular e uma caixa de ferramentas.

Depois, quatro dos cinco suspeitos voltaram para a pista, enquanto a vítima ficou na mira de um suspeitos. Ainda de acordo com a polícia, depois de cerca de uma hora, os quatro suspeitos voltaram com mais duas vítimas as quais teriam roubado cerca de R$ 12 mil e R$ 300.

Nenhum suspeito foi identificado até o momento. Será aberto um inquérito para investigar o caso.

Do NE10 Interior