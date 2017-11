Cinco suspeitos são presos por tráfico de drogas em ação entre as polícias do Sertão e do Agreste de PE

Cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas e apreendidos 49 kg de maconha no Sertão e Agreste de Pernambuco. Este foi o resultado de uma ação conjunta das policias Federal, Militar e Rodoviária Federal em Salgueiro e em Caruaru.

De acordo com a Polícia Federal, o piscineiro Márcio José da Silva , de 39 anos foi preso na quinta-feira (23), por volta das 12h, em uma barreira policial rotineira feita pela Polícia Militar. Ele estava sem habilitação e tentou fugir, mas foi contifo. No porta mala do veículo foi encontrado dois grandes sacos contendo 31kg maconha pronta para o consumo.Ele disse que a droga vinha de Cabrobó e a entrega seria em Gravatá e que receberia i R$ 1 mil. Foi apreendido o veículo, a maconha e um aparelho celular.