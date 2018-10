Cipoma apreende mais de 400 pássaros no Agreste de Pernambuco

Policiais da Companhia de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma) apreendeu pássaros na tarde dessa terça-feira (23) no Loteamento Pequena de Ouro, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Conforme a Polícia Federal, ao todo foram apreendidos 417 aves, sendo 400 papa-capins e 17 papagaios.

Segundo a polícia, na ocasião, um homem foi detido. O suspeito e os animais foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Caruaru para as medidas cabíveis.