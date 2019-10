Circuito Cultural de PE promove feiras de literatura e outros segmentos da arte em Serra Talhada e mias 12 cidades

A primeira edição do Circuito Cultural de Pernambuco ocorre, a partir de outubro, em 13 cidades. A série de eventos promove, nos municípios, feiras que integram literatura, teatro, dança, música, artes plásticas, cinema e educação. O primeiro local a receber a iniciativa é Arcoverde, no Sertão, de 24 a 27 de outubro.

O projeto foi montado pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e homenageia, em sua primeira edição, o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, cujo centenário de nascimento ocorre em janeiro de 2020. O circuito deve ser encerrado em setembro de 2020, na Tenda Literária de Surubim, no Agreste do estado.

Durante o período, o circuito passa também pelo Recife e por Olinda, Goiana e São José da Coroa Grande, no Grande Recife; Caruaru e Garanhuns, no Agreste; e Exu, Serra Talhada, Petrolina, Itapetim e Triunfo, no Sertão.

“A ideia é realizar eventos culturais e literários em todas as microrregiões do estado. Algumas feiras já existiam e agora vão receber atrações em todos os segmentos da arte. Queremos, em vez de cada órgão fazer eventos para o seu lado, integrar diversas atividades do governo no segmento da cultura”, declara o presidente da Cepe, Ricardo Leitão.

Também participam da montagem dos eventos a Fundação Gilberto Freyre, a Secretaria de Cultura e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). A programação, segundo o presidente da Cepe, deve ser montada com o passar do tempo.

“Sempre teremos um tema relevante, que iremos discutir com as pessoas. A programação depende, ainda, das adesões que tivermos na passagem dos eventos”, afirma Leitão.

Confira a programação de eventos

Feira Literária do Sertão (Felis) – Arcoverde: de 24 a 27 de outubro, na Praça Virgínia Guedes

Feira Nordestina do Livro (Fenelivro) – Olinda: de 30 de outubro a 3 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco

Feira da Literatura Infantil (Flitin) – Recife: de 14 a 17 de novembro, na Academia Pernambucana de Letras

Feira Literária de Exu: de 13 a 16 de dezembro

Feira Literária de São José da Coroa Grande: de 16 a 18 de janeiro

Feira Literária de Serra Talhada: de 19 a 21 de março

Feira Literária de Petrolina: de 23 a 26 de abril, na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf)

Feira Literária de Goiana: de 12 a 15 de maio

Feira da Poesia do Pajeú – Itapetim: de 6 a 8 de julho

Tenda Literária Triunfo: de 16 a 18 de julho

Praça da Palavra – Garanhuns: de 17 a 24 de julho

Feira Nacional do Livro do Agreste (Fenagreste) – Caruaru: de 12 a 16 de agosto, no Espaço Cultural Tancredo Neves

Feira Nordestina do Livro (Fenelivro) – Olinda: de 2 a 6 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco

Tenda Literária Surubim: de 2 a 5 de setembro