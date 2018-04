Ciretran Afogados encaminha veículos para serem leiloados em Serra Talhada

O Coordenador da 24ª Ciretran de Afogados da Ingazeira, Heleno Mariano, informou que encaminhou mais uma remessa de motos e carros para o Coliseum Leilões, em Serra Talhada.

Ao todo, foram encaminhadas 43 motos e três carros, mostrando a grande disparidade das ocorrências sobre duas rodas e veículos de passeio.

E olha que a maioria das cidades da área não conta com o trânsito municipalizado, o que potencializaria as apreensões de veículos irregulares.

“O próximo leilão será no próximo dia 27. Já estávamos autorizados para encaminhar os veículos”, disse Heleno. A retirada ajuda na manutenção e espaço do pátio do órgão e minimiza riscos de tentativas de furtos das motos. É o que se pode chamar de uma dor de cabeça a menos.

Via Nayn Neto