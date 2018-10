Ciro diz que atestado médico é ‘falso’ e desafia Bolsonaro a ir ao debate

O candidato do PDT a presidente da República, Ciro Gomes, desafiou nessa quarta-feira (3) o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) a participar do debate marcado para esta quinta-feira à noite da Rede Globo.

Durante evento em São Paulo, Ciro disse que o atestado médico usado pelo adversário como justificativa para não não participar do evento é “falso”.

“Vá ao debate da Globo que eu vou mostrar que você é uma cédula de 3 reais”, afirmou Ciro. “Eu quero dizer a você que eu vou tirar a sua máscara, Bolsonaro. Você não pode deixar de ir ao debate. Você está mentindo, e atestado médico falso é crime”, completou.

Nesta quarta o cirurgião Antônio Macedo confirmou o veto à participação do presidenciável no último debate no primeiro turno. O médico visitou Bolsonaro nesta manhã e disse que ele se recupera bem e foi aplicada uma infusão de ferro para combater uma anemia. “Ele está muito bem, mas não está em condições de ficar mais do que 10 minutos conversando”, argumentou o cirurgião.

Do Correio Braziliense